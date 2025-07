Fugge dagli arresti domiciliari e devasta l’abitazione della compagna: i carabinieri della stazione di Capoterra hanno arrestato per evasione e trasferito al carcere di Uta un 45enne del posto che stava scontando nel proprio domicilio una condanna per maltrattamenti in famiglia in presenza di minori.

L’uomo, del quale non vengono rese note le generalità esclusivamente per tutelare le vittime, si è allontanato dalla propria abitazione per raggiungere la casa della ex compagna, dopo aver distrutto la porta d’ingresso ha tranciato il tubo dell’acqua e danneggiato il contatore dell’energia elettrica della casa.

Dopo l’arrivo tempestivo dei carabinieri della stazione locale, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

