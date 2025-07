Due feriti in uno scontro fra due auto all'incrocio fra la 554 e il bivio di Pitz'e Serra. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale, dopo essere stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Non sarebbero gravi.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi di legge e per risalire alle eventuali responsabilità. Delle auto coinvolte, una viaggiava in direzione Sant'Isidoro e l'altra, in senso opposto, verso il quartiere cittadino, con lo scontro che è stato frontale.

I feriti sono stati accompagnati al Santissima Trinità e al Policlinico.

