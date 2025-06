Il Gerrei AstroFest, il festival di astronomia promosso e finanziato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), in collaborazione con il Gal Sole Grano Terra (Gal Sgt) e l'Unione dei Comuni del Gerrei, si prepara al suo finale. Le ultime tappe si terranno ad Armungia, Ballao e San Basilio, offrendo un programma ricco di eventi per tutte le età, con un focus speciale sul maestoso Sardinia Radio Telescope.

Venerdì 6 giugno ad Armungia lo spazio polifunzionale e la biblioteca comunale ospiteranno una giornata stellare. Dalle 10,30, la mostra Cronache dall'Epoca Spaziale, a cura di Leonardo Mureddu, ripercorrerà la corsa alla Luna attraverso le pagine dello storico settimanale "Epoca". Per i più curiosi, il laboratorio Costruiamo SRT! (10,30) permetterà di realizzare un modellino in cartoncino del Sardinia Radio Telescope. I più piccoli (dalle 11,30) potranno incantarsi con La coperta di stelle, letture e animazioni che celebrano il buio come alleato degli astronomi. Nel pomeriggio, i ragazzi esploreranno la Luna con il laboratorio Guarda che Luna! A seguire, Al volante su Marte! sarà un coinvolgente gioco didattico (8-12 anni) per simulare la guida di un rover marziano. La giornata si concluderà con l'incontro pubblico Marte Bianco. Tre anni al confine della Terra a cura di Marco Buttu, il tecnologo dell’Inaf originario di Gavoi, che con i suoi racconti dalla Stazione Concordia in Antartide, svela a migliaia di follower la vita a meno 80 gradi. Appuntamento alle 18 presso la sala convegni del centro Polifunzionale di viale Gramsci.

Sabato 7 giugno, il Gerrei AstroFest si sposta al Centro DoSA di Ballao, per una giornata dedicata all'esplorazione delle frontiere delle comunicazioni cosmiche e dell’astrofisica. Dalle 9,30, Un messaggio tra i pianeti e oltre. Comunichiamo con Voyager!, a cura della sezione sarda dell’Agenzia Spaziale Italiana, svelerà come la Terra comunica con la sonda Voyager, con attività pratiche sulla radioastronomia e la costruzione di un modellino. Parallelamente, la mostra SRT & Friends presenterà il Sardinia Radio Telescope e altri progetti astrofisici sardi. Dalle 10:30 sarà possibile osservare il Sole con un telescopio ottico nell'appuntamento La nostra stella. Nel pomeriggio, Astri in fabula. La grande storia del cielo proporrà un laboratorio narrativo (6-12 anni) ispirato alla tecnica teatrale del Kamishibai, per raccontare le storie del cielo stellato. Durante tutto il pomeriggio il Cody Maze Astrofisico offrirà una caccia al tesoro basata sul coding. Alle 18:30, l’attenzione si concentrerà sul futuro della scienza con la conferenza "La voce nascosta dell’Universo", dedicata all’Einstein Telescope, il futuro rivelatore di onde gravitazionali che la Sardegna si è candidata ad ospitare. Interverranno Federica Govoni, direttrice dell’INAF di Cagliari, e Alessandro Cardini, direttore della sezione INFN di Cagliari (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). La giornata si concluderà con Note dal cosmo, viaggio multisensoriale che trasformerà le immagini astronomiche in suoni.

Domenica 8 giugno, la tappa conclusiva si svolgerà a San Basilio, con il Sardinia Radio Telescope (Srt) grande protagonista. Per i mattinieri sarà possibile prenotare il trekking astronomico che alle 6.30 del mattino, dal paese, porterà fino al radiotelescopio alla scoperta dei corpi del Sistema Solare. SRT sarà poi visitabile senza prenotazione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. La chiusura ufficiale del Gerrei AstroFest è affidata alle 18:30 agli ideatori e organizzatori: interverranno Federica Govoni, Sergio Poppi e Silvia Casu (Inaf Cagliari), Silvia Doneddu e Antonino Arba (Gal Sgt) e i sindaci dell'Unione dei Comuni del Gerrei, a testimonianza di una collaborazione vincente tra enti scientifici e realtà territoriali. Il programma completo è disponibile su https://sites.google.com/inaf.it

