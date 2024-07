San Sperate si stringe intorno ai familiari e ai conoscenti di Francesca Deidda in un silenzio che è anche a un grido di dolore.

Sarebbero circa 2mila persone quelle che stasera hanno attraversato il paese durante la fiaccolata organizzata dall'amministrazione.

Presenti anche il fratello di Francesca, Andrea Deidda e i genitori di Igor Sollai, il marito della donna accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

«Abbiamo svolto questo corteo in silenzio per far parlare i cuori e risuonare i passi», dice il parroco, padre Antonio Cirulli. «Ridateci Francesca».

