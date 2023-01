Si è finto un operatore delle Poste Italiane per poi derubare una donna.

I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno denunciato per i reati di truffa e riciclaggio un 20enne napoletano che, il 21 giugno scorso, aveva contattato la vittima, una 38enne di Cagliari, presentandosi come un dipendente delle Poste e usando la tecnica denominata “spoofing”.

Questo tipo di attacco informatico può essere messo in atto per falsificare diverse informazioni, come ad esempio l'identità del mittente di un messaggio che potrebbe essere attribuito all'utenza telefonica reale di un istituto bancario, com'è avvenuto in questo caso.

La donna, convinta che il suo conto corrente fosse in procinto di essere bloccato, sarebbe stata dunque spinta ad eseguire un bonifico a vantaggio del truffatore.

Denunciato per la truffa anche un 31enne di Caserta.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata