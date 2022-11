Una nuova campagna di microchippatura gratuita per aggiornare l’anagrafe canina di Pula. Il Comune, in collaborazione con il comando della polizia locale, è al lavoro per organizzare un appuntamento per dare la possibilità ai possessori di un cane di registrarlo nell’apposito elenco comunale. Il posizionamento del microchip cutaneo sull’animale sarà completamente gratuito.

La data della microchippatura verrà stabilità quando verrà raggiunto un numero congruo di richieste avanzate dai proprietari dei cani. Tutti gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzoprotocollo@pec.comune.pula.ca.it indicando i propri dati, numero di telefono, e quanti cani si intendono registrare.

Le richieste potranno essere presentate anche al comando della polizia locale, in via Santa Croce 34, aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 11 alle 13, e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30. Ai proprietari dei cani verrà comunicata telefonicamente la data della microchippatura.

