Via libera alla presentazione delle domande per partecipare al Servizio civile universale, nell’ambito del programma “Alleanze – azioni in comune per costruire il domani”, per il 2024 e il 2025. Il Comune di Sarroch partecipa al bando con 4 progetti, che daranno la possibilità a 18 volontari di vivere un’esperienza a stretto contatto con la macchina amministrativa.

Per il progetto “Cittadini del futuro”, sono previsti 6 volontari; per “Insieme per lo sport”, saranno 4; per “Una carezza per il domani”, ne verranno scelti 4: il progetto “Giovani per il sociale”, infine, darà la possibilità ad altri 4 volontari di prendere parte a una serie di attività. Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi: il servizio prevede un impegno settimanale di 25 ore, a fronte di un compenso mensile di 507 euro.

Possono presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni: le iscrizioni scadono il 15 febbraio.

© Riproduzione riservata