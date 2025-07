Bagnanti in fuga, circa 200 auto intrappolate, decine distrutte dalle fiamme, un chiosco devastato. Siamo a Punta Molentis, Villasimius, uno dei gioielli del litorale sardo oggi devastato dal fuoco in quella che è l’ennesima giornata di inferno sul fronte incendi che vive la Sardegna.

Oggi il fronte più caldo è nel Sarrabus, dove le fiamme hanno aggredito il territorio tra Castiadas e Villasimius. Prima un’altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, poi il fuoco che man mano si avvicina nonostante i disperati tentativi di domarlo con l’intervento di due Canadair, un elicottero dei vigili del fuoco, i mezzi aerei della flotta regionale e un mezzo dell’Aeronautica Militare.

A Punta Molentis le fiamme, sospinte dal maestrale, minacciano centinaia di bagnanti giunti in spiaggia a godersi una domenica di mare e di sole e che invece hanno vissuto un vero e proprio infermo. Costretti a una fuga di massa, anche via mare. Un chiosco è stato devastato dal fuoco e circa 200 auto sono rimaste “intrappolate” nel parcheggio. Decine le vetture distrutte, come si può vedere dalle immagini giunte dalla zona, alcuni hanno tentato di mettere in salvo i propri veicoli cercando una disperata fuga sulla spiaggia, ma sono rimasti insabbiati.

Per fronteggiare l’emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico dei Vigili del fuoco con motobarca e sommozzatori con gommone, che hanno effettuato le evacuazioni via mare.

Gli ambientalisti del Grig parlano di disastro ambientale e cantano il De profundis per Punta Molentis, un gioiello che «non esiste più».

L’emergenza non è finita e sul posto oltre ai mezzi aerei ci sono anche diverse squadre dei vigili del fuoco, di volontari e di Forestas.

E non è l’unico fronte. Torna l’incubo a Villacidro, dove oggi è ripartito l’incendio che due giorni fa ha devastato le campagne, distruggendo 500 ettari di terreno, aziende e costringendo famiglie alla fuga. Le fiamme si sono sviluppate in località Cabriolu e la situazione anche qui è molto seria e lontana dall’essere risolta: sul posto due Candair, due mezzi del Corpo Forestale e uno dell’Aeronautica Militare.

Video di Gianluigi Deidda

Ancora in corso le operazioni di spegnimento anche a Osilo (un Candair e tre elicotteri della flotta regionale a Rio Badu Canu) e Soleminis, in località S’Arutta. In fase di bonifica altri roghi divampati a Olbia e Gergei. Sono in totale 26 gli incendi scoppiati in questa domenica 27 luglio nell’Isola.

Video di Enzo Asuni

