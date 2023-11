Degustazioni di vini e visite guidate alle cantine, esposizione di prodotti tipici e spettacoli di showcooking, mostre, dibattiti e musica dal vivo. Tutto pronto per la seconda edizione di DiviniSuoni, la rassegna promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per promuovere le eccellenze del territorio che aprirà i battenti sabato prossimo a Barrali.

«Siamo felici di ospitare per il secondo anno l’iniziativa – dice Maurizio Cuccu, Presidente dell’Unione dei Comuni – è fondamentale valorizzare il nostro territorio tramite eventi che uniscono incontro, spettacolo e cultura, ponendo in primo piano le peculiarità e le eccellenze dell’agro-alimentare locale. Il nostro obiettivo principale è tessere una rete tra comuni e proporre ai visitatori un’offerta integrata che valorizzi il nostro patrimonio storico, culturale e produttivo».

Tantissimi gli appuntamenti in programma nella prima giornata a Barrali. La manifestazione prenderà il via alle 15 in Piazza del Popolo con il saggio di Natale degli allievi della scuola di musica “Music Melody School”. Alle 17 l’apertura degli stand e l’inizio del percorso di degustazione dei prodotti dell’enogastronomia. Dalle 19 spazio alla musica con il concerto del gruppo Karma. Alle 20 sarà il turno dello Zoo di 105 con il dj Pippo Palmieri e alla 21 con il dj Massimo Ramon. La rassegna andrà avanti fino a metà dicembre: DiviniSuoni sarà il 9 a Settimo San Pietro, il 10 a Serdiana e il 17 a Soleminis. Ancora da definire le date di Dolianova e Donori.

© Riproduzione riservata