C’è tempo sino al 18 febbraio, per presentare la domanda di partecipazione a uno dei progetti di Servizio civile universale, destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni che risiedono nei centri della Città metropolitana.

Per il progetto “Assieme per integrare”, è previsto l’impiego di 10 volontari, che andranno a supportare gli uffici del servizi sociali e della pubblica istruzione di Sarroch e Pula. Saranno invece 6 i posti previsti per il progetto “Ci siamo anche noi”, che si svilupperà nell’Ufficio del servizio sociale di Sarroch. Andranno invece a dare manforte agli asili nido comunali di Sarroch e Pula i 10 volontari scelti per il progetto “Cresciamo insieme”.

La Biblioteca di Pula sarà tra quelle individuate nella Città metropolitana, in cui verranno complessivamente ammessi 26 giovani che prenderanno parte al progetto “Radici”. I progetti avranno la durata di un anno: gli aspiranti volontari devono produrre la domanda di partecipazione, indirizzate direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, attraverso la piattaforma apposita.

