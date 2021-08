Triplice alleanza tra i Comuni di Mandas, Nurri e Serri per chiedere alla Regione che vengano finanziati i rimboschimenti nelle aree devastate dai recenti incendi a Sa Cerasia (territorio comunale di Mandas), Su Monti (Serri) e Taccu (Nurri).

Si sono tenuti diversi incontri tra i sindaci e gli assessori dei tre Comuni limitrofi per definire una strategia unitaria nella speranza di ottenere dalla Giunta regionale i finanziamenti necessari per il recupero ambientale del patrimonio boschivo distrutto dal fuoco. "Chiediamo che venga adottata una pianificazione diretta al coinvolgimento attivo dell’Agenzia Forestas nella promozione dei compendi comunali di rimboschimenti", spiega il sindaco di Mandas, Umberto Oppus.

Proprio il Comune di Mandas ha presentato un progetto urgente di riforestazione per superare i danni subiti dall’incendio dello scorso 11 agosto che prevede la messa a dimora, entro l’anno, di un migliaio di lecci e altre piante autoctone. I sindaci Oppus, Antonello Atzeni (Nurri) e Samuele Gaviano (Serri) propongono inoltre l’attivazione di un progetto per la messa in sicurezza e la prevenzione delle piante monumentali censite nel territorio dei tre Comuni.

© Riproduzione riservata