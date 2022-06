Ha trovato la guardia medica chiusa, i rianimatori del 118 hanno cercato di salvarle la vita, ma ogni tentativo è stato vano. Dorina Serra, insegnante di 67 anni, è morta in ambulanza davanti alla figlia che l’aveva accompagnata nel presidio sanitario di Guasila, dove però mancava il medico. La donna, conosciuta come Dory, è stata stroncata da un infarto, stando a quanto accertato dall’equipe del 118. L’insegnante stava per andare in pensione. Lavorava a Segariu ma negli anni scorsi era stata anche Gesturi. Parenti e amici l’hanno salutata per l’ultima volta l’altro ieri nella frazione di Figu, a Gonnosnò, dove era nata 67 anni fa.

La sindaca

Paola Casula, sindaca di Guasila, ha fatto tante battaglie con i primi cittadini del distretto sanitario Sarcidano-Barbagia di Seulo-Trexenta. Incontri, vertici, scioperi e manifestazioni sono servite a poco. «Mi dispiace molto per la scomparsa della maestra Dorina – commenta – aveva scelto di vivere nel nostro paese. La sua morte ha colpito tutta comunità. Non conosco bene la dinamica dell’episodio, ma una cosa è certa: la guardia medica era chiusa». Accade spesso nell’ambulatorio di piazza Gramsci, dove negli ultimi due anni sono aumentati disagi e disservizi. «Quando non c’è il medico a Guasila, bisogna rivolgersi a Mandas e Senorbì – continua Paola Casula – i paesi dell’interno sono penalizzati dalla mancanza di personale. E alla fine a pagare sono sempre i cittadini». Lo sanno bene anche i residenti in altri paesi che fanno parte dello stesso distratto sanitario. Seulo e Esterzili, da qualche giorno sono senza medico di base e sempre in tema di guardie mediche è rimasta chiusa anche quella dell’ospedale di Isili. Insomma, un quadro disastroso.

Disagi e diservizi

«Sei anni fa – ricorda Paola Casula – abbiamo rischiato di perdere il sevizio di guardia medica. Ci fu una grande mobilitazione con una raccolta di firme. Siamo riusciti e tenere il presidio, ma purtroppo negli ultimi due anni capita spesso che il servizio non venga garantito con continuità . Abbiamo anche qualche problema con l’assistenza di base. Ci sono pazienti rimasti senza medico».

Il cordoglio

La scomparsa della maestra Dorina Serra ha destato grande dolore e tristezza non solo a Guasila e Segariu, ma anche a Gesturi dove la donna aveva insegnato per tanti anni.

(f. p.)

© Riproduzione riservata