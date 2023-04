L’amministrazione comunale di Guamaggiore ha approvato il progetto finalizzato alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi di via Tevere. L’opera pubblica, dell’importo complessivo di 200mila euro, è finanziata con fondi comunali. Si punta a riqualificare in particolare il campo da calcetto e le aree sportive che si trovano vicino alla nuova palestra comunale realizzata alcuni anni fa dalla Giunta del sindaco Nello Cappai per consentire soprattutto ai più giovani di avvicinarsi alle varie discipline sportive.

Nelle strutture destinate alle attività sportive verranno promossi diversi progetti a favore delle categorie più fragili della popolazione, tra i quali non mancheranno i corsi di ginnastica dolce per gli anziani. Tra gli impianti maggiormente utilizzati dai residenti di Guamaggiore (ma anche dai giovani e meno giovani dei centri vicini) c'è la piscina comunale che ospita le attività in acqua e propone lezioni di nuoto per bambini e adulti. La struttura, punto di riferimento per gli appassionati della Trexenta, negli anni ha organizzato diversi corsi per il nuoto master e preparazioni atletiche specifiche in vista di competizioni agonistiche di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

