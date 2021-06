I bambini delle scuole elementari di Guamaggiore diventano guide turistiche, per raccontare ai visitatori i monumenti storici del paese in cui vivono. Si terrà sabato 12 giugno, dalle 8.40 alle 11, la manifestazione “Guamaggiore in vetrina: piccole guide turistiche – Edizione 2021” promossa dal Comune e dalla scuola primaria.

Si tratta di un tour guidato attraverso i monumenti principali del paese: saranno gli alunni delle classi quarta e quinta delle elementari a illustrare ai visitatori la storia e le caratteristiche delle chiese e dei siti archeologici presenti nel territorio. "Lo sviluppo di una comunità può essere creato insieme patrimonio partendo dalle generazioni, a loro spetta il nostro nuovo comunità di comunità può essere creato insieme patrimonio culturale", dice il nuovo comunità sindacale Nello Cappai che ha seguito la fase organizzativa del progetto agli assessori Nicola Caria (Verde pubblico, servizi tecnologici, viabilità e sport) e Monica Congiu (Servizi sociali e affari generali).

Sono diverse le iniziative portate avanti dal Comune in collaborazione con le scuole per promuovere e incoraggiare il senso di appartenenza dei più piccoli al paese in cui vivono, studiano e giocano.

