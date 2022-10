Messa in sicurezza dell’abitato di Guamaggiore: i lavori possono partire. Il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione e la direzione lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico è stato aggiudicato dalla società “Sud Ovest Engineering” per l’importo pari a 20.861 euro a seguito di un ribasso del 25,5 per cento sull’importo a base di gara. Una buona notizia per il bilancio del piccolo Comune della Trexenta, che dovrà farsi carico di una spesa inferiore rispetto a quella prevista inizialmente.

Ancora pochi giorni di attesa (i tempi burocratici per l’avvio del cantiere) e i lavori potranno iniziare. Gli interventi in programma consistono, principalmente, nell’esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti presenti nel territorio comunale, degli attraversamenti e delle strade esterne all’abitato. I servizi di ingegneria richiesti consistono nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica; nella progettazione definitiva; nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

