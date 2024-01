Ha preso un coltello da cucina, interamente in metallo, e lo ha puntato contro i genitori, minacciandoli di morte. All’arrivo dei carabinieri, poi, si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci, pugni e lanciandogli contro alcuni oggetti. È successo in mattinata a Gonnosfanadiga, dove un diciottenne, A.D., è stato arrestato.

Sono stati proprio il padre e la madre a presentarsi in caserma per chiedere aiuto, visibilmente spaventati per quanto stesse accadendo. I due carabinieri intervenuti sul posto, colpiti dal giovane, hanno riportato diverse lesioni e se la caveranno con ventuno e dieci giorni di prognosi.

Oltre al coltello usato per minacciare i genitori, i militari della stazione di Gonnosfanadiga, insieme con un equipaggio da Guspini, hanno sequestrato al ragazzo anche 48 munizioni di tipo flobert, di calibro 9.

(Gl.D)

