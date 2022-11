Una scolaresca di Sinnai, la classe 3H della scuola primaria di Via Caravaggio dell’Istituto Comprensivo N° 2, si è recata a Sestu per rendere omaggio alla tomba di Emanuela Loi, la poliziotta uccisa in via D'Amelio a Palermo nel 1992, assieme al giudice Paolo Borsellino.

Ad accogliere gli scolari di Sinnai sono stati Claudia e Marcello, sorella e fratello della poliziotta: gli scolari oltre che visitare il cimitero e la tomba di Emanuela, sono stati anche nell’abitazione dove la vittima della mafia è nata e cresciuta, a Sestu.

I bambini, accompagnati dalle loro maestre Daniela Sanna e Stefania Cabras, hanno visitato tutta la casa, hanno potuto vedere la cameretta di Emanuela e il giardino dove pare che il tempo si sia fermato.

Non sono mancati i complimenti e gli apprezzamenti dei fratelli di Emanuela per i ragazzi di Sinnai così curiosi e interessati alla vicenda che ha coinvolto Emanuela. Per loro un portachiavi con la foto della poliziotta, donato dal fratello e dalla sorella.

