Tre giornate dedicate all’arte, un’iniziativa che coinvolgerà 15 bambini di Dolianova (dai 5 anni in su) nelle attività di laboratorio curate da Gabriella Pelusi e dalle volontarie della biblioteca comunale.

Un percorso articolato che si snoderà tra i misteri dell’arte rupestre fino a quella astratta passando dallo spazialismo di Luciano Fontana. L’occasione per stimolare la creatività dei bambini ad avvicinarli al mondo dell’arte. Esperienze diventate parte integrante di numerosi progetti didattici avviati in questi anni nelle scuole primarie e dell’infanzia del Parteolla.

I laboratori si terranno il 17, 19 e 24 giugno dalle 17 alle 18.30 nei locali della biblioteca in Piazza Europa. I lavori realizzati dai bambini saranno esposti in una mostra a partire dal 26 giugno prossimo. Per informazioni è attivo il numero 070743773.

