Può partire il progetto per lo studio e la promozione delle tradizioni legate all’uso delle piante officinali presenti nel territorio di Serdiana. Il Comune ha affidato al Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’ateneo cagliaritano i servizi tecnico-scientifici del progetto “Il Giardino dei saperi”, finanziato dalla Regione con 110mila euro.

Nell’agro di Serdiana è presente una grande varietà di piante medicinali, erbe aromatiche e alimentari. Specie utilizzate in cucina e per la prevenzione e cura delle malattie. Un patrimonio di conoscenze legato ai luoghi e alle tradizioni da tutelare e valorizzare. Il progetto prevede il censimento delle specie che saranno custodite nel “Giardino dei saperi” e la creazione di un archivio con i dati delle ricerche realizzate in loco.

L’attività di ricerca coinvolgerà anche gli anziani del paese custodi delle conoscenze legate all’utilizzo delle erbe spontanee in campo alimentare e i rimedi della medicina popolare per i disturbi respiratori, digestivi o per le malattie della pelle.

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