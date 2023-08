Giacomo Puddu aveva 23 anni e stava tornando a casa, ad Assemini, dopo una giornata di lavoro. Conosceva bene quella strada, percorsa tante volte in sella al suo scooter.

L’impatto, che gli è costato la vita, è avvenuto proprio a pochi passi dal posto di lavoro, nella zona industriale di Macchiareddu. Il giovane era un metalmeccanico in uno stabilimento del sito.

Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa sulla sua pagina Facebook: «Le notizie che non vorresti mai dare e ricevere. Un giovane di Assemini, di 23 anni, morto in un incidente stradale. Un abbraccio alla famiglia».

