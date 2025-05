Era in evidente stato di ubriachezza, con due cani privi di guinzaglio e microchip, e ha creato un notevole disagio tra i passanti. Per questo motivo, nella serata di ieri, diversi cittadini di Gesturi hanno chiamato i carabinieri: il loro intervento ha permesso di bloccare un sessantenne, poi denunciato, evitando che la situazione potesse degenerare.

Si tratta di un disoccupato, già noto alle forze dell'ordine. I due cani erano lasciati liberi di correre tra la carreggiata e i marciapiedi, con intralcio alla circolazione e problemi per chi era presente sul posto. L'arrivo dei carabinieri – della stazione di Gesturi col supporto di una pattuglia proveniente da quella di Guasila – ha permesso di individuare e avvicinare il sessantenne, che in aggiunta si trovava in difficoltà. Il loro intervento ha permesso di calmare l'uomo e riportarlo in sicurezza a casa sua.

Per quanto riguarda i due cani, i carabinieri hanno constatato come fossero entrambi privi di microchip identificativo, oltre che senza guinzaglio. Gli animali sono stati dunque messi al sicuro in attesa delle necessarie verifiche di legge. Per il sessantenne è scattata la denuncia per ubriachezza molesta e omessa custodia di animali, contestandogli la violazione delle normative che regolano la gestione responsabile degli animali d'affezione.

