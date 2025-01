La riscoperta e valorizzazione degli antichi mestieri è innanzitutto un omaggio al passato, ma rappresenta anche una necessità contemporanea che combina estetica, etica, economia e tradizioni. Si sono rivelati un successo al di sopra delle aspettative, per partecipazione ed entusiasmo suscitato, i corsi di formazione promossi dalle Acli di Gesico nell’ambito del progetto dedicato alla rinascita dei mestieri della tradizione isolana.

L’obiettivo del progetto, realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna e del Consiglio regionale della Sardegna, era quello di stimolare la creatività e allo stesso tempo insegnare un mestiere ai corsisti per assicurare un futuro alle antiche tradizioni. Attraverso lezioni pratiche e teoriche è stato possibile insegnare a un gruppo di giovani e meno giovani, uomini e donne, le tecniche tradizionali per preparare la pasta fresca, i dolci sardi e per realizzare i cestini artigianali.

Visto il successo, il circolo Acli intende andare avanti nella promozione di nuove iniziative dedicate alla riscoperta della cultura contadina.

