Fine settimana di chiusura per la rassegna “Estate a Gesico 2024” organizzata dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con Unione dei Comuni della Trexenta, Parrocchia Santa Giusta, volontari Sant’Amadu, oratorio don Giuseppe Atzori, circolo Acli, cooperativa Antes e piscina Ranoplà.

Oggi, sabato 31 agosto, alle 21.30 nel piazzale Santa Giusta è in programma la serata dedicata ai più piccoli con lo spettacolo di animazione Holi Color e l’intrattenimento musicale dal vivo di Elena Ciccu. «Abbiamo voluto concludere il cartellone degli appuntamenti estivi con una vera e propria festa dei bambini - dice il presidente Pro loco Carlo Carta -, è vero che a Gesico, a causa dello spopolamento che affligge i piccoli centri dell’Isola, ci sono pochi bimbi, ma l’invito alla manifestazione è esteso alle famiglie di Trexenta, Gerrei e Sarcidano». Domani, domenica 1 settembre, si terrà invece lo Schiuma Party in piscina promosso su iniziativa della cooperativa Ranoplà. La festa in piscina è l’ultimissimo appuntamento di una rassegna che, nelle scorse settimane, ha richiamato a Gesico tante persone.

Altissima la partecipazione in occasione dei festeggiamenti con “In Sa Panga", del convegno “Dalla Dea Madre, a Maria, la madre di Gesù”, della Festa dell’emigrato (dedicata ai tantissimi emigrati di Gesico che vivono nella Penisola e all’estero) e dell'esibizione de La Corale di Siurgus Donigala. Emozioni sportive e commozione hanno invece accompagnato il IV Memorial Antonello Zedda dedicato al compianto cofondatore della Pro loco di Gesico.

