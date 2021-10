Si chiude domani, lunedì 18 ottobre, la quattrocentesima edizione della Festa di Sant’Amatore organizzata dall’associazione turistica Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Regione Sardegna, la Parrocchia Santa Giusta, l’associazione volontari Sant’Amadu e l’oratorio don Giuseppe Atzori di Gesico. Alle 11 la messa nel santuario di Sant’Amatore, alle 18 sarà celebrata da don Francesco Porru e a seguire la processione di rientro sino alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta. Alle 19, nel piazzale Santa Giusta, si terrà lo spettacolo dei fuochi d’artificio a cura della ditta Egidio Piano di Dolianova.

Il Covid-19, così come la peste tantissimi anni fa, non ha fermato i festeggiamenti in onore del santo martire, ma ha costretto gli organizzatori a rinunciare agli aspetti più ludici della tradizione. "Speriamo di poter tornare alla normalità già nel prossimo anno – ha detto il sindaco Terenzio Schirru –, siamo stati costretti a rinunciare agli ambulanti che da sempre in questi giorni allietavano il centro abitato, ma non potevamo accontentare alcuni di loro a dispetto di altri". L’edizione 2021 della festa è caratterizzata da appuntamenti religiosi e culturali.

