«Come tutti gli anni in questo periodo il Poetto diventa terra di nessuno, e questa mattanza che dura ormai da troppo tempo deve finire una volta per tutte! È ora che qualcuno prenda seri provvedimenti, i cani padronali lasciati liberi e i cani vaganti non possono continuare a fare stragi inutili!».

È la denuncia della Colonia felina "I gattini del Poetto", che su Facebook ha dato notizia di un’aggressione a una “mamma gatta”, di nome Bianchina, sbranata da alcuni cani.

«Purtroppo deve aver sofferto tanto prima di abbandonare per sempre il suo corpicino devastato», aggiunge il post della Colonia Felina.

I referenti lanciano poi un appello: «Le amministrazioni comunali dovranno assumersi una volta per tutte le proprie responsabilità, troppi disordini e troppa libertà di agire impunemente».

(Unioneonline/l.f.)

