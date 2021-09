Si è appropriato di alcuni oggetti all’interno di un esercizio commerciale di viale Monastir a Cagliari, ma la manovra non sfuggita al personale della vigilanza che ha chiamato i carabinieri.

Nei guai è finito un 28enne di Giba, senza fissa dimora, arrestato per furto.

Il giovane aveva afferrato un trapano e un rasoio elettrico e li aveva nascosti in uno zaino. Poi aveva superato le casse, ma è stato bloccato.

Portato nelle camere di sicurezza della Stazione di Villanova, in via Nuoro a Cagliari, oggi è in programma per lui l’udienza con rito direttissimo.

