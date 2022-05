Ieri a Villaputzu, i carabinieri della Stazione di Armungia hanno denunciato per furto aggravato un 73enne di Villaputzu, sorpreso in località “Sa Carina”, in agro del comune di Villaputzu, all'interno di un'area recintata data in concessione alla cooperativa pescatori “San Giovanni”.

L'uomo è stato sorpreso mentre era intento a mani nude a pescare delle vongole.

I militari operanti, immediatamente intervenuti sul posto, hanno sequestrato nella disponibilità del 73enne quattro chili di vongole. Furti che si ripetono da anni in tutte le peschiere del Sarrabus.

