Era sbarcato in Sardegna da poche ore, ma al ritorno da un bagno al Poetto ha trovato l’auto con il finestrino infranto e i bagagli rubati. Brutta disavventura per un turista 29enne lombardo che si è subito rivolto ai carabinieri. L’indagine lampo dei militari e un mini gps nascosto in valigia hanno permesso di localizzare la refurtiva in meno di un’ora in un cortile alla periferia cittadina.

Qui è stato sorpreso un 62enne bosniaco residente a Olbia, già noto alle forze dell’ordine, mentre tentava di svuotare la valigia. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Durante l’operazione sono stati recuperati e restituiti al turista tutti gli effetti personali: la valigia, uno zaino, un portafogli con 200 euro e un lettore musicale.

