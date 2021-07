I militari nor – sezione radiomobile sono intervenuti a Sestu su richiesta dei Vigili del fuoco di Cagliari per un incendio che si è sviluppato in una casa disabitata.

Le fiamme, scatenate probabilmente dallo sparo di fuochi d’artificio per i festeggiamenti dell’Italia agli Europei, hanno colpito alcune masserizie che si trovavano nel balcone del secondo piano.

Nessuno è rimasto ferito, in corso gli accertamenti per risalire al proprietario dell’immobile.

(Unioneonline/D)

