Un 24enne di Assemini, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di prevenzione e di controllo del territorio, i militari hanno infatti notato un giovane che attendeva di accedere all’abitazione del 24enne, da cui fuoriusciva peraltro un forte odore attribuibile alla presenza di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare che ne è seguita ha permesso di rinvenire nelle disponibilità del 24enne un involucro contenente 203 gr. di marijuana, un contenitore in plastica con ulteriori 12 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

Il giovane, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, previsto per questa mattina.

