Formazione professionale in Trexenta: nuove opportunità per i disoccupati. Mercoledì 22 novembre, alle 17 nel centro socio culturale di via Cagliari 110 a Mandas, si terrà la presentazione dei percorsi gratuiti di formazione professionale che si terranno nei paesi della Trexenta. L’iniziativa è promossa dall’agenzia formativa Promoform che, attraverso i finanziamenti dell’Unione Europea e della Regione Sardegna, sta programmando l’avvio di corsi di formazione per disoccupati nei diversi campi: dall’edilizia, ai servizi turistici, passando per la ristorazione, l’agricoltura, il benessere a la cura alla persona.

Gli iscritti, per i quali è prevista anche una indennità di frequenza, al termine del corso avranno una qualifica di specializzazione spendibile nel mercato del lavoro. L’obiettivo è dare una risposta concreta alla crisi occupazionale che colpisce soprattutto i centri dell’interno, tenendo conto dell’importa che riveste la specializzazione e la riqualificazione professionale in un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione.

Alcuni giorni fa un’iniziativa simile si è tenuta a Senorbì, dove presto aprirà una sede della Promoform nella quale verranno organizzati i corsi. L’amministrazione comunale di Mandas non vuole perdere l’occasione di promuovere nel proprio territorio i percorsi formativi finanziati dalla Regione e dall’Ue, motivo per il quale intende sostenere l’iniziativa anche attraverso la concessione di propri spazi pubblici.

