«Il blasone dell'artista principale (tra i più amati attualmente nel panorama nazionale), le immagini dall'alto di piazza Sant'Andrea gremita fino all'impossibile, vogliono significare questo: Assemini, che nel campo del divertimento e della musica ha una storia unica in Sardegna, è tornata».

È raggiante il sindaco Mario Puddu, all’indomani dell’esibizione di Tananai che ha richiamato migliaia di persone in piazza nella sua cittadina.

«Quello di ieri è stato il momento culminante di un impegno durato settimane, per non dire mesi», spiega il primo cittadino, «nonostante i momenti di difficoltà (tanti), ho sempre pensato che sarebbe arrivato il momento di dire "ne è valsa la pena"».

E quel momento «è arrivato ieri pomeriggio/sera, quando non solo piazza Sant'Andrea ma tutta Assemini è stata presa d'assalto da parecchie migliaia di persone. Quello di ieri è stato un ulteriore ma decisivo segnale (dopo la prima esperienza dello scorso anno) per la direzione e il ruolo che la nostra amministrazione vuole avere nel campo grandi eventi/turismo/cultura».

La performance di Tananai, secondo Puddu, «è stata di livello notevole, brillante e non ha tradito le attese; anzi la versione acustica dei suoi brani più famosi è stata da pelle d'oca. Vedere e sentire il pubblico cantare è stato uno spettacolo nello spettacolo. Intense e a tratti toccanti anche le esibizioni degli artisti che si sono esibiti prima di Tananai (Far D, Roly e il 'nostro" Baby Rich, in particolare per "Fotografia"), per finire poi con Sandro Murru che risulta sempre una garanzia».

Seguono i ringraziamenti per tutti coloro che hanno dato una mano a raggiungere il risultato.

