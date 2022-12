Due giorni di esposizioni dei prodotti enogastronomici e artigianali del territorio, laboratori per i bambini e musica dal vivo: torna la Fiera Natale, appuntamento giunto alla seconda edizione, organizzato dal Comune, la parrocchia, il centro commerciale naturale S’Arrocca e le associazioni culturali del paese.

Gli eventi prenderanno il via domani alle 15, con l’allestimento dell’albero di Natale in piazza Repubblica: a seguire animazione con giochi per bambini a cura di Skiappa.

IL PROGRAMMA – Sabato, nel tratto compreso tra piazza Sa Ruxi e via Al Mare, apertura degli stand e dei punti ristoro. Alle 15, spazio ai laboratori per bambini, alle 17 – con partenza da piazza Mercato – flash mob “Christmas dance” a cura del gruppo “Magia di un viaggio”: alle 18, concerto Cuncordias a cura del Gruppo etnomusicale sardo. Alle 20, chiusura con dj set.

Domenica apertura fiera alle 10, e alle 11 laboratori per bambini. Alle 15, giochi in piazza con il gruppo scout di Villa San Pietro, alle 16 musica dal vivo con la Peter’s day street band, alle 18 esibizione del gruppo T Brothers. Torna anche il concorso per la vetrina di Natale più bella del 2022: verranno premiati i primi tre classificati.

