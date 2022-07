Fiamme nella notte a Quartucciu, in località Sant’Isidoro.

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 in via delle Fragole, dove una mini ruspa modello Bobcat utilizzata per lavori stradali è andata a fuoco.

I pompieri, giunti sul posto con un’autopompa, hanno domato le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo ed evitato che si propagassero. Poi hanno messo in sicurezza l’area e la sede stradale.

Per fortuna non sono rimaste coinvolte persone, avviati gli accertamenti per stabilire le cause.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata