Allarme incendio a Dolianova.

Due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Pula e Villasalto sono entrate in azione per domare le fiamme divampate nella campagne in zona S'Arenaxiu.

In azione anche una pattuglia del Corpo forestale di Dolianova per le operazioni via terra.

- IN AGGIORNAMENTO –

