Distesa sul letto con numerose ferite, probabilmente da coltello, sul corpo. È morta così Mihaela Kleics, cinquantenne romena, al terzo piano di una palazzina di via della Musica a Quartu. I carabinieri non hanno dubbi che si tratti di omicidio. E dopo alcune ore di ricerche è stato rintracciato il compagno della donna, un sardo sulla cinquantina, che viveva con lei: si era reso irreperibile e attualmente si trova in caserma per fornire la sua versione. Non sono state ancora formulate contestazioni a suo carico.

Il femminicidio è stato scoperto a fine mattina quando una sorella della vittima, dalla Romania, ha chiamato il 112 perché da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con la cinquantenne. I carabinieri della compagnia di Quartu e i vigili del fuoco hanno aperto la porta trovando il corpo senza vita della donna, martoriata.

Sul posto anche i militari del nucleo investigativo provinciale e i Ris, insieme alla pm Nicoletta Mari. Una prima verifica sul corpo è stata effettuata dal medico legale Roberto Demontis. Domani è in programma l'autopsia.

La vittima viveva in affitto e si era trasferita in via della Musica da quasi un anno. Per alcuni mesi ha vissuto da sola. Poi, come raccontano i vicini, è arrivato un uomo, il compagno. Tra i due però i rapporti sarebbero stati spesso burrascosi. Ci sarebbero state liti e urla, con l’intervento dei carabinieri in più di un’occasione, sulle segnalazioni degli inquilini del palazzo preoccupati per le frasi che si sentivano: “Te la faccio pagare”, “ti ammazzo”. Anche nel fine settimana ci sarebbe stato un nuovo litigio.

© Riproduzione riservata