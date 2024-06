Una famiglia di germani reali, in difficoltà, è stata tratta in salvo grazie all’intervento dei carabinieri a Quartu Sant’Elena.

I militari, al Lido del Carabiniere, hanno notato il gruppo - composto da un maschio, una femmina e cinque pulcini - che nuotava verso la riva, ma era in balia delle onde e sotto l’attacco dei gabbiani. Questi ultimi, purtroppo, erano già riusciti a portare via uno dei piccoli.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti riuscendo a recuperare i quattro pulcini. I germani reali sono stati poi consegnati al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per ricevere le cure necessarie. Gli esperti hanno provveduto a monitorare la salute degli uccelli e a prepararli per una futura reimmissione in libertà.

