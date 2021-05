Quasi 4 milioni di euro evasi nel Cagliaritano.

E’ il bilancio di diverse operazioni dei Finanzieri in servizio presso i diversi Reparti dislocati nell’intera provincia (Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Sinnai, Villasor, Decimoputzu, Iglesias, Villasimius, Sarroch) nei confronti di numerose realtà commerciali, operanti in diversi campi: edilizia, commercio di prodotti per animali, coltivazione di piante, intermediazione di macchine agricole, vendita di prodotti cosmetici, turismo, giochi e scommesse, GDO, rottamai, trasporti.

Scoperti oltre 3.997.000 euro di ricavi non dichiarati al Fisco, 15 gli evasori totali che, per diverse annualità, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi anche se risultavano pienamente attivi. Sono stati individuati attraverso le risultanze della quotidiana attività di controllo del territorio e le evidenze emerse dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo.

In un paio di occasioni le ispezioni hanno inoltre portato, da un lato, alla scoperta di 414.000 euro di fatture false (cui ha fatto seguito la segnalazione di un soggetto all’Autorità Giudiziaria) e, dall’altro, alla scoperta dell’irregolare emissione di assegni bancari per 650.000 euro.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata