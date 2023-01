È un paese sommerso dalla neve Esterzili. Nel paese barbaricino, durante la notte, infatti, è continuato a nevicare e così, come spesso capita con il maltempo, non sono mancati i disagi. Fino alle prime ore del mattino il paese era isolato: niente corrente e neanche linea telefonica.

Il sindaco Renato Melis già da ieri sera ha disposto anche per la giornata odierna la chiusura delle scuole e invitato i cittadini a restare nelle proprie case. Pastori e agricoltori con difficoltà hanno raggiunto le proprie aziende agricole nelle campagne del paese per dare ristoro ai propri animali. Mentre gli operai di Forestas sono tornati a casa.

«Purtroppo c’è la neve accumulata da ieri, che ovviamente sta ghiacciando – afferma preoccupato il primo cittadino -. Seppure dalla Protezione Civile Regionale c’è la disponibilità di intervenire, mancano mezzi adatti e operatori in loco, come più volte abbiamo ribadito in questi anni».

E così il sindaco si è dovuto appellare all’aiuto dei propri compaesani: «Dobbiamo arrangiarci da soli per cercare di tamponare i disagi. Purtroppo si interviene sempre tardi e si finisce per dover spendere le poche risorse messe a disposizione, per aprire strade con pesanti accumuli di neve ghiacciata e riparare i danni dovuti allo stesso accumulo. Abbiamo stanziato, infatti, dei fondi comunali per far intervenire ditte locali che hanno mezzi adatti da utilizzare per la pulizia delle strade. In queste ore è al lavoro anche il gruppo della protezione civile esterzilese che si sta costituendo proprio in questi mesi».

