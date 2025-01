Il Comune di Esterzili apre le porte a un’iniziativa unica, destinata a migliorare la qualità della vita in un mondo sempre più connesso. Parte ufficialmente il progetto “Benessere Digitale”, ideato e condotto dallo psicologo Antonio Puddu. Si tratta di un percorso psico-educativo rivolto a giovani, adulti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali.

In un’epoca in cui smartphone, social media e piattaforme online dominano la quotidianità, il progetto vuole essere una bussola per ritrovare un equilibrio tra tecnologia e benessere psico-fisico. Ma cosa significa benessere psico-fisico? È la condizione in cui mente e corpo si trovano in armonia, permettendo di affrontare con energia e lucidità le sfide della vita quotidiana. Stress, ansia e dipendenza da dispositivi digitali possono minare questa armonia, rendendo indispensabile un’educazione che punti a un rapporto più sano con il digitale.

Il programma, le cui date saranno concordate in base alle disponibilità dei partecipanti, propone incontri formativi e interattivi. Per iscriversi, basta compilare un modulo disponibile presso il Comune di Esterzili o richiederlo tramite WhatsApp al numero 3400028949. Per maggiori informazioni si possono consultare i siti: www.comune.esterzili.su.it e www.antoniopuddu.it.

