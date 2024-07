Con un'esplosione di energia e divertimento, l’estate quartuccese 2024 si preannuncia essere un periodo ricco di eventi imperdibili, che sapranno coinvolgere e affascinare grandi e piccoli. La stagione estiva "Sere d’Estate 2024" è già stata inaugurata sabato scorso durante i festeggiamenti di San Giorgio Martire, che ha dato il via a una serie di appuntamenti che si protrarranno fino a ottobre, offrendo diversi momenti di socializzazione e spensieratezza. L’assessorato alla cultura in collaborazione con l’associazione Enti locali per lo spettacolo, ha messo a punto un programma variegato che include concerti, spettacoli, attività sportive e culturali. «Abbiamo lavorato per coinvolgere non solo i residenti, ma anche turisti e i nostri 'vicini di casa' che frequentano assiduamente i nostri eventi», ha detto l’assessora Elisabetta Contini, ricordando che l’obiettivo è duplice: promuovere il territorio e offrire opportunità di incontro e divertimento.

Estate Quartuccese 2024: spettacoli, tradizioni e novità per grandi e piccoli. Locandina

Nonostante un budget limitato, il Comune è riuscito comunque a mettere in piedi un ricco calendario. «Abbiamo deciso di elaborare un programma che privilegiasse gli appuntamenti all’aperto per ritrovare il piacere di incontrarsi», ha dichiarato il consigliere Simone Santabarbara, sottolineando l’importanza di rispondere alle esigenze dei cittadini, offrendo un programma che coinvolga tutte le fasce d’età. Il prossimo appuntamento è per venerdì 5 luglio al Teatro Olata con lo spettacolo "Cenerentola" dell’Effimero Meraviglioso. Tra gli eventi più attesi, spicca la Sciampita con "Festa Nodia", in collaborazione con il gruppo Folk Campidano, che animerà il paese con una sfilata dal Parco Sergio Atzeni al Teatro Olata, dove si esibiranno cinque gruppi internazionali. La tradizionale giornata di animazione con gonfiabili e giochi acquatici per bambini sarà affiancata dalla novità "Giochi senza frontiere", un’entusiasmante competizione tra gruppi di famiglie, società sportive e vicinati, con premi per i vincitori. Torna anche "Cena sotto le stelle colorate", organizzata in collaborazione con la Pro Loco, mentre il 20 luglio via Nazionale ospiterà l’esposizione di auto tuning "StaticLand", coinvolgendo le attività produttive locali. Non mancherà lo spettacolo di Flamenco, "Passion Flamenco". A Sant’Isidoro, invece, la sagra della pecora celebrerà le tradizioni culinarie e musicali. Il programma prevede anche due eventi con la concittadina Elena Ledda: uno a DoMusArT e l’altro alla Tomba dei Giganti. La stagione terminerà con "Diversamente uguali – dai diritti alla realtà", una manifestazione che coinvolgerà le scuole del territorio e "Su Pannu de Santu Pedru", sempre a Sant’Isidoro. Francesca Melis

