Prosegue la rassegna “Estate a Gesico 2024” organizzata dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Trexenta, la Parrocchia Santa Giusta, l’associazione volontari Sant’Amadu, l’oratorio don Giuseppe Atzori, le Acli, la cooperativa Antes e la piscina Ranoplà.

L’inaugurazione del cartellone di iniziative è stata affidata nei giorni scorsi al teatro con la commedia dialettale sarda “Braxia” messa in scena dalla Compagnia Joseph Theatrum di Capoterra. Poi ci sono stati gli appuntamenti dedicati alla musica e all’astrologia nel Monte San Mauro. «Grazie anche ai due mattatori della serata Nicola Agus per la parte musicale e a Stefano Salvatici, per la parte tecnico-scientifica sulla osservazione delle stelle, il Monte San Mauro ha fatto da location a una grande serata dedicata alle stelle - dice il presidente Pro loco Carlo Carta -, in realtà vista la luce intensa della luna, molte stelle non erano ben visibili. Tuttavia numeroso ed interessato è stato il pubblico convenuto, proveniente addirittura dalla Sicilia».

Ma la manifestazione "Estate a Gesico" ancora non è finita. Questo fine settimana sono previsti diversi appuntamenti: il 22 agosto, serata danzante in piscina a cura di Ranoplà, il 23 agosto il “Memorial Antonello Zedda" a cura delle Acli, sabato 24 agosto invece dopo decenni di assenza "In Sa Panga" con l'esibizione del gruppo Panky Alma Stra. Domenica 25 agosto, sul Monte San Mauro, il convegno “Dalla Dea Madre, a Maria, la madre di Gesù" curato da Franco Camba e da Carlo Carta, con importanti ospiti. Al termine un rinfresco per tutti e subito dopo l'esibizione de "La Corale" di Siurgus Donigala diretta dal maestro Felice Cassinelli.

