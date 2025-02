Disagi al traffico sulla strada statale 131, direzione Sassari, a causa di un incidente stradale avvenuto in mattinata. A causa dello scoppio di una gomma, un’auto ha perso il controllo al chilometro 11,700 della Carlo Felice – nella zona di More Corraxe a Sestu – ed è andato a sbattere contro il guardrail che divide con la complanare.

Sul posto la Polizia stradale, che ha chiuso fino a poco prima delle 13 il tratto di strada per i rilievi e la pulizia dai detriti oltre alla rimozione del veicolo, presente anche l’Anas. Il traffico è stato deviato per oltre due ore sulla rotonda sopraelevata, per poi riprendere regolarmente: forti i rallentamenti.

Il conducente, l’unico all’interno della vettura, non è ferito in maniera grave.

