Disagi per il traffico, in seguito a un tamponamento, all’incrocio sulla Statale 130 del km 5,900 di Elmas. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18, nella corsia in direzione Cagliari, in prossimità del semaforo davanti alla Bricoman. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture, ma solo l’auto che ha tamponato, una Fiat 500, non è riuscita a ripartire ostruendo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cagliari, delle stazioni di Sant’Avendrace e Villanova, che hanno regolato il flusso del traffico. Sul posto anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente non risultano feriti gravi. Il traffico è stato regolarizzato intorno alle 19,30, dopo la rimozione dell’auto rimasta sulla carreggiata.

