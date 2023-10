Prove tecniche di rotatoria. Questa mattina, a Elmas, dalle 7 è stato riaperto al traffico il viale Cagliari, la strada che collega il centro del paese con la statale 130 dopo due mesi di chiusura. È stato ripristinato anche il vecchio percorso del Ctm, con tutte le fermate.

La strada era stata chiusa per consentire la costruzione di una grande rotatoria alla fine del viale, prosecuzione della via Sulcitana, nel punto di innesto con la strada statale 130. Nessun intoppo e poche auto in transito, probabilmente ancora non tutta la cittadinanza sa della riapertura. Al momento la rotatoria è raggiungibile solo per chi arriva da Elmas e viaggia in direzione Cagliari.

Viale Cagliari (L'Unione Sarda)

Quando i lavori saranno ultimati sarà possibile accedere alla rotatoria anche dalla statale 130, sia per tornare verso Elmas, sia per raggiungere la strada ancora in costruzione che porta verso l'aeroporto. Probabilmente i lavori si concluderanno all'inizio del 2024.

