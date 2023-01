Sostenibilità e sicurezza nel piano di opere pubbliche legate alla viabilità previste per il 2023 a Elmas.

Alcune partiranno a breve, per altre si attende il bando, sono invece già disponibili i fondi per tutte.

Ci sono oltre due milioni e centomila euro da spendere per mettere in sicurezza e ampliare il ponte che consente l'accesso al quartiere di Is Forreddus, la realizzazione di una strada che collegherà la stazione direttamente alla via che costeggia l'argine, per completare l'anello esterno ed evitare agli utenti di passare dal centro del paese e la realizzazione della strada di Tanca 'e linarbus, in questo caso sarà la zona del campo da calcio ad essere collegata direttamente alla via Sulcitana.

Le nuove strade saranno completate con una pista ciclabile e una pedonale, per disincentivare l'uso delle auto. Infine con i 300mila euro di fondi regionali disponibili saranno messe in sicurezza alcune parti a rischio crollo del sito di Santa Caterina, questo consentirà di arrivare all'approvazione di un più complesso progetto di ripristino di tutto il sito per renderlo fruibile e per il quale sono già disponibili i fondi del Ministero.

Carla Mura

