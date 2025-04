Incidente stradale in territorio di Elmas, dietro il Consorzio agrario.

Un'auto per cause in via di accertamento si è rovesciata sull'asfalto con tre persone rimaste ferite: immediati i soccorsi con l'intervento di alcune ambulanze del 118.

Le tre persone a bordo sono state soccorse e accompagnate in ospedale: la prognosi è legata agli accertamenti in corso. Sul posto per i rilievi di legge è entrata in azione anche la polizia locale.

Sempre sulla statale 130 si è verificato un secondo incidente in direzione Decimomannu: non ci sarebbero feriti gravi.

