Un centauro di 61 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale lungo la Statale 387, in territorio di Ballao.

L’uomo – un turista tedesco – stava percorrendo la strada in direzione Ballao-San Nicolò Gerrei in sella alla sua moto Suzuki, quando – per circostanze in fase di accertamento – la due ruote ha perso aderenza e il 61enne è caduto, rovinando sull’asfalto e riportando un forte colpo al torace.

Dopo l’allarme, il centauro è stato soccorso dalla Croce verde di Escalaplano che gli ha prestato le prime cure. Poi è intervenuto anche l’elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza all’ospedale cagliaritano. Da quanto si apprende, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

In azione anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di San Vito per i rilievi e gli accertamenti del caso.

(Unioneonline/l.f.)

