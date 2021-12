Ha lottato per giorni contro la malattia improvvisa che non le ha purtroppo lasciato scampo, così Emma Bistrussu, tredicenne di Monserrato, si è arresa durante la notte. È successo all’ospedale Brotzu di Cagliari dove la giovanissima era stata ricoverata qualche giorno fa per una encefalite, gli sforzi dei medici sono invece risultati vani e il suo cuore ha cessato di battere sopraffatto dalla malattia dopo una settimana di coma: una gravissima forma di encefalite le ha infatti strappato i sogni.

Una tredicenne solare, Emma Bistrussu, 13 anni e con un futuro tutto da scrivere che invece lascia la famiglia e una città sotto choc. Grande il dolore a Monserrato dove Emma viveva e aveva frequentato le scuole dell’obbligo, tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia. «Oggi è un giorno triste per Monserrato, per i suoi alunni, per i suoi ragazzi per tutti noi della comunità scolastica addolorati e stretti nel ricordo di te, ragazza unica e ora stella brillante del cielo, ti porteremo sempre con noi, nei nostri cuori», scrive Maria Caterina Argiolas, che è stata una delle sue insegnanti, «Non ci sono parole giuste per descrivere la grande perdita e il vuoto che lasci…».

