Due voragini nell'arco di pochi mesi, con la chiusura intermittente della strada per riparare i crateri nell’asfalto. Ma ora i lavori sono finiti e la strada è pronta per la riapertura. È quanto successo sulla Pedemontana, che collega Macchiareddu con il Sulcis. Da domani, 18 febbraio, alle 9, la viabilità sulla provinciale 2 tornerà alla normalità, per la gioia dei numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada.

Come riporta la pagina Facebook del Comune di San Giovanni Suergiu «la Provincia Sud Sardegna ci ha comunicato che da domani 18 febbraio alle 9, riapre la viabilità della provinciale 2, che era stata chiusa per lavori urgenti dal chilometro 21+700 al 22+150». I primi disagi si erano verificati con le piogge dello scorso autunno, quando, dopo il nubifragio del 26 e 27 ottobre, si era aperta un'enorme buca sulla Pedemontana. Il problema si è riproposto due settimane fa, quando le abbondanti piogge hanno causato un danno simile, a pochi metri dal precedente.

Secondo Eugenio Lai, amministratore della Città Metropolitana di Cagliari, alla base del problema c’è stato «uno smottamento provocato dal tubo d’acciaio che attraversa il tratto di strada. Non ha sopportato il passaggio dei mezzi pesanti». Quello appena concluso è stato «un intervento d’emergenza, che non risolve la situazione. La tubatura va sostituita e siamo al lavoro per reperire i fondi necessari per risolvere definitivamente il problema».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata